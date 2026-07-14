Au Dallas Stadium, il y avait plus de rouge et de jaune que de bleu dans les tribunes. Mais avant le coup d'envoi, dans les travées du stade comme en tribunes, ce sont supporters français et leurs alliés mexicains et américains en bleu-blanc-rouge qui affichaient une confiance inébranlable. «La France a les meilleurs attaquants du monde», prévenaient-ils. Ils allaient vite déchanter.

Un mur rouge



Sur le terrain, l'Espagne a démarré dans la continuité de ses précédents matches: sûre de son football, imperméable, organisée. Et Mbappé, Dembélé et les autres stars de l'attaque française, qui avaient enchaîné les buts depuis le début de la compétition, sont tombés sur un mur rouge. Impuissants. Neutralisés. Comme si personne ne leur avait dit que ce serait différent cette fois.

Mais l'Espagne n'était pas beaucoup plus dangereuse. Jusqu'à cette faute stupide de Digne sur Yamal dans la surface. Oyarzabal ne se fait pas prier pour ouvrir le score (22e). Un cadeau. La Roja n'en demandait pas tant.

Puis, comme face à la Belgique quelques jours plus tôt, un coup du sort vient lui filer un autre petit coup de main. Le robuste défenseur français Saliba s'écroule, blessé, et doit céder sa place. Rien ne va plus pour la troupe de Deschamps.

La leçon

L'Espagne monte encore en puissance en deuxième période. Sur un temps fort, un une-deux Porro-Olmo se joue de la défense française. Le premier double la mise (2-0, 58e). La Roja est en train de donner une véritable leçon à une équipe de France complètement déstabilisée et méconnaissable, confrontée pour la première fois de ce Mondial à un adversaire de ce calibre.

Deschamps tente le tout pour le tout. Doué et Cherki entrent pour apporter du danger. Mais le coffre-fort espagnol était inviolable ce mardi à Dallas. Merino, le super remplaçant espagnol, n'avait même plus besoin de jouer les sauveurs. Les «Olé, Olé» descendaient des tribunes. Cette fois-ci, l'Espagne s'imposait en patron.

Et peut-être, en future championne du monde.

En finale, l'Espagne sera opposée à l'Angleterre ou l'Argentine, qui s'affrontent mercredi (21h), à Atlanta.