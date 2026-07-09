L’équipe de France a été fidèle à son statut de favori et s’est facilement débarrassée du Maroc jeudi en quart de finale du Mondial-2026 (2-0) pour être au rendez-vous des demi-finales pour la troisième fois d’afilée. Sur la pelouse du Gillette Stadium à Foxborough, près de Boston, on pouvait s’attendre à une partie indécise face à une formation marocaine qui avait auparavant sorti les Pays-Bas (1-1 a.p., 3 tab à 2) et le Canada (3-0), l’un des trois pays hôtes. Mais les Bleus ne sont pas tombés dans le piège et ont fait honneur à leur rang en se frayant aisément un chemin pour la suite de la compétition.

Quatre ans après leur succès contre les Lions de l’Atlas dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022 au Qatar (2-0), les Tricolores ont fait respecter la logique, renouant avec leur efficacité offensive perdue au tour précédant face à de trop rugueux Paraguayens (1-0). La quête d’un troisième sacre, après 1998 et 2018, passera désormais par un affrontement contre l’Espagne ou la Belgique mardi prochain – un 14 juillet – à Dallas où les hommes de Didier Deschamps vont tenter d’accéder pour la troisième fois consécutive à la finale d’un Mondial, ce qui serait une performance exceptionnelle.

Mais si l’objectif minimal assigné par la Fédération française de football (FFF) a d’ores et déjà été atteint, les Bleus voient plus grand et ne comptent nullement s’arrêter là pour repousser le plus longtemps possible l’heure du départ de leur sélectionneur dont le contrat se termine à la fin du tournoi. Comme d’habitude pour les Bleus, c’est la superstar Kylian Mbappé qui a donné le ton et montré la voie de la qualification. Face à des Marocains coriaces et bien protégés par leur gardien Yassine Bounou, le capitaine s’est bien racheté d’un penalty raté et mollement tiré en première période (28e) pour ouvrir le score d’une magnifique frappe en pleine lucarne (60e).

Un 8e but dans cette Coupe du monde, le 20e de sa carrière dans le tournoi planétaire, qui lui permet de revenir à une seule unité du génie argentin Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire en Coupe du monde. Rien ne vient décidément perturber le génie de Bondy, toutefois sorti après un choc à la cheville droite et remplacé à la 77e minute par Jean-Philippe Mateta. «J’ai pris un coup à la cheville mais ça va bien», a rassuré l’attaquant du Real Madrid au micro de M6.

Bounou a retardé l’échéance

Les attaquants français, si frustrés en 8e de finale contre la rugueuse défense du Paraguay, se sont bien rattrapés, Ousmane Dembélé doublant la mise dans la foulée pour briser définitivement les rêves du Maroc (66e). Parmi le trio magique du secteur offensif français, Michael Olise a été moins en vue mais le joueur du Bayern Munich, qui dispute la première Coupe du monde de sa carrière, a peut-être laissé le plus beau pour la fin.

Privé de son meilleur buteur Ismael Saibari (3 réalisations), blessé durant le 8e de finale face au Canada, le Maroc lui n’avait pas les armes suffisantes pour résister à la France et sans les multiples arrêts de Bounou en première période, le sort du match aurait basculé bien avant. Contre des Marocains plutôt attentistes et guère dangereux, ce sont les Français qui ont monopolisé le ballon et la bataille du milieu tant attendue a largement profité aux hommes de Deschamps.

Avant le penalty de Mbappé, Bounou a sorti une énorme parade sur un tir du capitaine en tout début de rencontre (4e) puis s’est magistralement interposé devant une tête de Dayot Upamecano sur le corner qui a suivi (5e). Désiré Doué s’est lui aussi heurté au portier d’Al-Hilal (35e, 53e), également sauvé par sa barre transversale sur une tentative lointaine de Lucas Digne juste avant la pause (45e+2). La France n’aura elle quasiment jamais tremblé ni été inquiétée. Elle peut s’avancer sereine vers les demi-finales avec en jeu une place pour une troisième finale d’affilée.