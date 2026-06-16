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Coupe du monde 2026: la France bat le Sénégal, Mbappé inscrit un doublé

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Coupe du monde 2026

Publié 16. juin 2026, 23:06

La France assure face au Sénégal, Mbappé inscrit un doublé

1. Journée

France
3 – 1
Sénégal

France

résultat final

Sénégal

K. Mbappé

-

66

10

B. Barcola

-

82

20
21

I. Mbaye

-

95

K. Mbappé

-

96

31

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
3
6

La France, championne du monde 2018 et finaliste de la dernière édition, a débuté son Mondial-2026 par un succès 3-1 face au Sénégal, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus (58 buts), mardi à East-Rutherford, en banlieue de New-York.

Maladroit et inoffensif en première période, à l’image de toute l’équipe, Kylian Mbappé a sauvé les siens après la pause en marquant à deux reprises (66e, 90+6) pour battre le record de buts en équipe de France d’Olivier Giroud (58). Bradley Barcola, à peine entré en jeu, a également trouvé le chemin des filets (82e) face aux Sénégalais, qui avaient réduit le score par Ibrahim Mbaye (90+5).

Les Bleus affronteront l’Irak lundi à 23h (17h locales) à Philadelphie pour leur deuxième match dans le groupe I, avant le choc face à la Norvège d’Erling Haaland le 26 juin à Boston.

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