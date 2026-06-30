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Coupe du monde: les Bleus écrasent la Suède (3-0) et filent en 8e de finale

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Coupe du monde 2026

Publié 01. juillet 2026, 00:58

Étincelants contre la Suède, les Bleus passent au tour suivant

Seizièmes de finale

France
3 – 0
Suède

France

résultat final

Suède

K. Mbappé

-

45

10

B. Barcola

-

53

20

K. Mbappé

-

74

30

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
5
0

L'équipe de France a surclassé la Suède 3-0 mardi au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey) en 16e de finale de la Coupe du Monde, grâce notamment à un doublé de son serial buteur Kylian Mbappé, et affrontera le Paraguay en 8e.

Mbappé, à présent auteur de 6 buts dans ce Mondial, a débloqué en fin de première période (45e) la situation pour l'équipe de France. Bradley Barcola (53e), après une passe lumineuse de Michael Olise, a doublé la mise, avant un doublé de Mbappé (74e), de nouveau servi par Olise.

Les Bleus, finalistes du dernier Mondial, feront face en 8e samedi à Philadelphie au Paraguay, tombeur de l'Allemagne.

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