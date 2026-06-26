Le Japon accroche la Suède et affrontera le Brésil en 16es

Le Japon a tenu bon face la Suède (1-1) et pointe invaincu à la 2e place du groupe F. Les Japonais connaissent déjà leur adversaire des seizièmes de finale: le Brésil de Vinicius Jr.

La Suède, menée après un but de Daizen Maeda (56e), a égalisé grâce à Anthony Elanga (62e), et elle passe également au tour suivant en vertu de sa troisième place acquise au bout d’une phase de groupes contrastée (une victoire, une défaite, un nul). L’équipe emmenée par le sélectionneur Graham Potter devra toutefois attendre la fin du premier tour pour connaître l’identité de son futur adversaire.

Un drôle de match

Le Japon, lui, a déjà rendez-vous à Houston, au Texas où il évoluait jeudi, face à un des grands noms de la Coupe du monde, le Brésil de Carlo Ancelotti et sa puissante force de frappe offensive.

Les «Samouraïs bleus» ne seront pas pris à la légère par la Seleçao au regard de leur entrée en lice dans le Mondial nord-américain, où ils ont fauché la Tunisie (4-0) et neutralisé deux équipes européennes, les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1).

Les quelque 70 000 spectateurs recensés dans le stade climatisé et au toit fermé des Dallas Cowboys (NFL) ont vécu un drôle de match: très ennuyeux d’abord, à l’avantage très net des Japonais ensuite, puis davantage entre les mains des Suédois à mesure que le temps passait.

Sans deux parades du gardien Zion Suzuki, sur un tir d’Anthony Elanga (90e+3) et surtout une tête d’Alexander Isak, qu’il a repoussée sur sa ligne de but (90e+4), l’équipe au maillot jaune et bleu aurait même pu commettre un petit hold-up sur le gong.

Elanga, l’option payante

La fin du match à frissons a offert un contraste saisissant avec son début, lors duquel l’animation est venue quasiment uniquement des tribunes: les supporters japonais, déguisés, maquillés et de loin les plus animés, avec leur kop armé de tambours, ont mis l’ambiance.

Leur équipe a ensuite dicté le tempo du match très largement, grâce à un travail intense à la récupération du ballon et à des circuits de passes léchés. Les Suédois apparaissaient eux fébriles derrière, inexistants au milieu et sans impact devant, les deux avant-centres Alexander Isak et Viktor Gyökeres se marchant constamment sur les pieds.

Pour voir des occasions, il a fallu attendre la toute fin de la première période quand le buteur Gyökeres, d’un tir détourné en corner (45e+3) a répondu à une frappe dangereuse, sans élan, de l’ailier rémois Keito Nakamura, qui a obligé Jacob Widell Zetterström à plonger et à détourner le cuir de la main gauche (45e).

Nordfeldt laissé sur le banc

Potter avait donné sa chance au gardien de Derby County, en Championship (2e division anglaise), dans une forme de sanction envers l’habituel titulaire, Kristoffer Nordfeldt, troué de toutes parts durant la défaite 5-1 contre les Pays-Bas.

Le portier au maillot vert a plutôt bien tenu la baraque, jeudi, mais il a été abandonné par sa défense centrale sur une passe habile entre les lignes de Ritsu Doan pour Daizen Maeda, l’attaquant du Celtic Glasgow qui a contrôlé le ballon avant de trouver la cible, en déséquilibre (56e, 1-0).

Menés et acculés, les Suédois ont enfin commencé à vouloir jouer et se projeter vers l’avant, ce qui leur a permis de rapidement égaliser par Anthony Elanga (62e, 1-1).

L’ailier de Newcastle avait gagné sa place de titulaire grâce à sa belle entrée durant la lourde défaite face aux Néerlandais. Il a récompensé son sélectionneur d’un tir du gauche puissant et très bien placé depuis un coin de la surface de réparation.