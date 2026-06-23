L'Algérie renverse et élimine la Jordanie

L’Algérie a renversé et éliminé la Jordanie (2-1) grâce à deux buts inscrits dans les vingt dernières minutes et qui lui permettent de se relancer dans le groupe J du Mondial-2026, lundi à Santa Clara près de San Francisco.

La Jordanie, pour sa première Coupe du monde, était lancée vers un exploit grâce à Nizar Al-Rashdan (36e), mais l’Algérie, longtemps en panne d’efficacité, a finalement pu compter sur Nadhir Benbouali (69e) et Amine Gouiri (82e), pour un résultat qui offre la première place du groupe à l’Argentine, assurée de sa place en 16es de finale.

La 2e place du groupe se jouera samedi

L’Algérie disputera la deuxième place du groupe à l’Autriche samedi à Kansas City. Les Fennecs, corrigés par l’Argentine pour leur entrée en lice (3-0), auront besoin d’un succès pour s’emparer de la deuxième place, mais un nul pourrait leur suffire à intégrer les huit meilleurs troisièmes.

Douze ans après sa dernière participation à un Mondial, l’Algérie a eu bien du mal à retrouver le succès malgré les premières occasions du match, par Amine Gouiri (3e) notamment.

Le vétéran Riyad Mahrez a été envoyé deux fois en profondeur avec de longs ballons aériens, il s’est emmêlé une fois (20e), puis a buté sur une bonne sortie du gardien Yazeed Abulaila (33e).

Des Jordaniens en réussite

Sans la possession, les Jordaniens ont procédé en contre, avec envie et réussite: Nizar Al-Rashdan a hérité du ballon dans une très bonne position pour une frappe entre les jambes de Rayan Aït-Nouri qui a trompé le gardien algérien Luca Zidane, en retard (36e).

En difficulté dans les derniers mètres, les Fennecs ont trouvé leur salut sur corner, d’abord avec un coup de tête de Nadhir Benbouali (69e), devant trois adversaires, puis avec un but de renard de Gouiri (82e).

Le joueur de Marseille a marqué à la limite du hors-jeu, le révélateur montrant seulement son bras et sa main du mauvais côté de la ligne: deux parties du corps qui ne comptent pas dans cette règle.