L'Argentine gagne avec l’équipe B, Messi encore buteur

L’Argentine a prolongé sa dynamique vertueuse au Mondial-2026 contre la Jordanie (3-1) dans un dernier match de groupe sans enjeu, si ce n’est celui de dégourdir les jambes des remplaçants et de voir Lionel Messi marquer, encore. Sur le banc au coup d’envoi, le roi Leo est entré en majesté à l’heure de jeu, acclamé par une foule en délire, et il a offert à ses fans le cadeau qu’ils espéraient d’un coup franc direct qu’il a lui-même obtenu (80e, 3-1).

Le compteur personnel du N.10 s’élève désormais à six buts en trois matches durant ce tournoi nord-américain qu’il éclabousse de sa classe, et dix-neuf en six éditions de Coupe du monde. Il aura l’occasion d’améliorer ce record contre un autre petit poucet, l’inattendu Cap-Vert au grand coeur, en seizième de finale vendredi à Miami. Puis, si la logique est respectée, ensuite contre l’Egypte ou l’Australie au tour suivant.

«Aujourd’hui il aurait pu jouer 90 minutes, et peut-être continuer d’alimenter cette légende, mais il a préféré que ses coéquipiers aient du temps de jeu. Il a préféré penser à la suite et cela en dit long sur lui. Il ne pense pas tant que ça aux choses dont tout le monde parle», a commenté le sélectionneur Lionel Scaloni, en conférence d’après-match.