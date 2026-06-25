Le Maroc renverse Haïti et finit 2e du groupe C

Après avoir été mené deux fois, le Maroc, porté par Achraf Hakimi et Ismael Saibari, s’en est finalement sorti en renversant Haïti (4-2) pour se qualifier en 16es de finale du Mondial.

En raison d’une moins bonne différence de buts, les Marocains terminent deuxièmes de leur groupe derrière le Brésil, vainqueur facile face à l'Écosse (3-0).

Ils joueront leur 16e de finale à Monterrey, au Mexique, contre le premier du groupe F, à déterminer entre les Pays-Bas, le Japon et la Suède.

Quasiment déjà qualifiés avant de jouer mercredi à Atlanta, les demi-finalistes de la dernière édition ont été nettement bousculés par les Haïtiens, déjà éliminés et totalement décomplexés, à l’image du somptueux but de Wilson Isidor, l’attaquant de Sunderland qui a décoché une magnifique frappe de 20 mètres pour alors redonner l’avantage aux siens (2-1, 43e).

Hakimi, élu homme du match

Mais le Maroc a pu compter sur Achraf Hakimi, qui a vu son renvoi en procès pour viol confirmé par la justice française, vendredi, et qui portait le brassard comme vendredi dernier contre l'Écosse (1-0).

«Je traverse une très bonne période, tant sur le plan personnel que professionnel», a-t-il déclaré mercredi, en zone mixte. «Je me sens très bien, je suis entouré de bonnes personnes qui m’aident à me concentrer sur l’essentiel, et la vérité est qu’il s’agit de l’un des moments les plus importants de ma carrière. J’espère continuer ainsi le plus longtemps possible».

Très discret face aux Écossais, le latéral droit, élu homme du match, a joué un rôle central cette fois-ci à Atlanta: il a d’abord égalisé en poussant le ballon dans le but (1-1, 39e), puis il a été passeur sur le but d’Ismael Saibari (2-2, 45e+1).

Bouaddi est resté sur le banc

Ce dernier a marqué son troisième but en trois matches, ce qui en fait le premier joueur africain à marquer, lors des trois matches de la phase de poule d’une Coupe du monde.

L’une des révélations de ce tournoi, notamment convoité par le Bayern Munich selon plusieurs médias, avait été tout proche de marquer en début de match (13ᵉ) servi par un centre devant le but.

Ensuite, Soufiane Rahimi (3-2, 78ᵉ) et Gessime Yassine (4-2, 89e) ont finalement donné l’avantage au Maroc. L’autre pépite marocaine, Ayyoub Bouaddi, lui, a soufflé sur le banc et n’est pas rentré en jeu.

«Le véritable échec serait d’abandonner» face au Maroc, a lancé Stéphane Migné le sélectionneur d’Haïti déjà éliminé avant le match. Mercredi, ses joueurs l’ont bien écouté et ont gêné considérablement les Lions de l’Atlas, surtout en première période sur contre-attaque.

Les premiers buts d'Haïti dans ce Mondial

C’est d’ailleurs les Haïtiens qui ont ouvert le score sur une «Madjer» (talonnade) de Lenny Joseph, que le gardien marocain Yassine Bounou (csc) a déviée à la suite d’un très bon débordement sur le côté droit de Jean-Kévin Duverne (1-0, 10e). C’était même eux qui avaient été les premiers dangereux sur un coup franc frappé par Jean-Ricner Bellegarde, le joueur de Wolverhampton.

Pour le premier but d’Haïti dans ce Mondial (1-0 contre l'Écosse et 3-0 face au Brésil), le stade d’Atlanta, où des dizaines de milliers de membres de la diaspora vivent, n’avait pas encore connu cette ambiance depuis le début de la Coupe du monde.

Pour son dernier match avec le maillot haïtien, Johny Placide, 38 ans, n’a rien pu faire pour éviter la défaite. Mais, il aura connu une Coupe du monde, la première depuis 52 ans pour Haïti.