Le Mexique s'offre un match d'ouverture avec trois cartons rouges

La sélection mexicaine s’est imposée face à l’Afrique du Sud 2 à 0 jeudi au stade Azteca de Mexico lors du match d’ouverture du Mondial-2026, qui se déroule jusqu’au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

«El Tri» a rapidement ouvert le score grâce à un but de l’ailier Julian Quinones (9e), avant que Raul Jimenez ne double la mise en deuxième période (67e), devenant le deuxième meilleur buteur ex aequo de la sélection mexicaine.

Les Sud-Africains ont été réduits à 10 puis à 9 en deuxième période, le Mexique écopant également d’un rouge en fin de rencontre.