L'Angleterre s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale du Mondial en éliminant le Mexique (3-2) lors d'un match de légende dans son stade Azteca.

Réduits à dix pendant plus de 40 minutes, les Anglais de Jude Bellingham, auteur d'un doublé, et d'Harry Kane, buteur pour la sixième fois de la compétition, ont gagné le droit de défier la Norvège au prochain tour.