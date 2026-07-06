News|

Coupe du monde 2026: l'Angleterre élimine le Mexique (3-2) à 10 contre 11

Publicité
Coupe du monde 2026

Publié 06. juillet 2026, 05:13

L'Angleterre se qualifie au terme d'un match fou face au Mexique

Huitièmes de finale

Mexique
2 – 3
Angleterre

Mexique

résultat final

Angleterre

01

J. Bellingham

-

36

02

J. Bellingham

-

38

J. Quiñones

-

42

12
13

H. Kane

-

60

R. Jiménez

-

69

23

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
2
1

L'Angleterre s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale du Mondial en éliminant le Mexique (3-2) lors  d'un match de légende dans son stade Azteca.

Réduits à dix pendant plus de 40 minutes, les Anglais de Jude Bellingham, auteur d'un doublé, et d'Harry Kane, buteur pour la sixième fois de la compétition, ont gagné le droit de défier la Norvège au prochain tour.

⚽️ Mondial 2026

Trois pays hôtes, 48 nations, 104 matches: L'essentiel t'accompagne durant toute la Coupe du monde de football masculin jusqu'à la finale le 19 juillet.
0 commentaires