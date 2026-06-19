Une boulette du gardien coréen propulse le Mexique en 16es

Le Mexique, l’un des trois coorganisateurs du Mondial-2026, est le premier pays à s’être qualifié pour les 16es de finale grâce à un succès 1-0 contre la Corée du Sud, jeudi à Guadalajara. Déjà vainqueurs du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud (2-0), les Mexicains ont réussi un gros coup avec ce court succès qui leur assure la qualification, mais aussi la première place du groupe A, et donc un 16e de finale à domicile à Mexico, avant un éventuel 8e de finale toujours dans leur capitale.

Bien que battus à cause d’une grosse erreur de leur gardien Kim Seung-gyu, qui a offert le seul but d’une rencontre fermée à Luis Romo (50e), les Coréens restent solides deuxièmes du groupe avec trois points et n’auront besoin que d’un nul face à l’Afrique du Sud mercredi pour se qualifier à la deuxième place. Dans un pays dingue de foot, la sélection mexicaine, pourtant sans certitudes avant le tournoi, a fait en sorte que la ferveur populaire passe le premier tour, quatre ans après une élimination précoce au Qatar.

Finir en tête est pourtant «anecdotique», «c’est la place finale» dans le tournoi qui compte, a tempéré le sélectionneur Javier Aguirre. Mercredi prochain, le Mexique aura l’occasion de faire tourner face à la République tchèque, avant de se projeter vers son 16e de finale contre un futur troisième de groupe.