Le Mexique bat facilement l'Équateur et file en 8e de finale

Julian Quinones a marqué le premier but mexicain. Natacha Pisarenko/AP/dpa

Le Mexique a poursuivi mardi son sans faute en Coupe du monde, en enchaînant un quatrième succès de rang (2-0), cette fois en 16e de finale, en son stade Azteca de Mexico face à une sélection équatorienne trop limitée pour espérer aller plus loin.

Un coup de canon de Julian Quinones dans la lucarne droite de Hernan Galindez, puis une frappe à bout portant de Raul Jimenez dans la gauche ont construit en première période la victoire de «El Tri», qui affrontera en huitième le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo.