Un doublé de Bellingham envoie l'Angleterre en demie

L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant la Norvège 2 à 1 après prolongation, samedi à Miami, et affrontera l'Argentine ou la Suisse mercredi pour une place en finale.

Menés après l'ouverture du score d'Andreas Schjelderup (36e), les Anglais ont renversé la partie grâce à un doublé de Jude Bellingham, buteur juste avant la mi-temps (45+2e) puis en tout début de prolongation (93e). Il a marqué ses cinquième et sixième buts dans ce Mondial.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les Norvégiens ont réalisé leur meilleur parcours dans la compétition mais s'arrêtent en quarts de finale, tandis que les Three Lions poursuivent leur quête d'un premier titre majeur depuis le sacre mondial de 1966.