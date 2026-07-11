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Coupe du monde 2026: Jude Bellingham envoie l'Angleterre en demi-finale

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Coupe du monde 2026

Publié 11. juillet 2026, 22:50

Un doublé de Bellingham envoie l'Angleterre en demie

Quarts de finale

Norvège
1 – 2
Angleterre

Norvège

résultat final

Angleterre

A. Schjelderup

-

36

10
11

J. Bellingham

-

47

12

J. Bellingham

-

93

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant la Norvège 2 à 1 après prolongation, samedi à Miami, et affrontera l'Argentine ou la Suisse mercredi pour une place en finale.

Menés après l'ouverture du score d'Andreas Schjelderup (36e), les Anglais ont renversé la partie grâce à un doublé de Jude Bellingham, buteur juste avant la mi-temps (45+2e) puis en tout début de prolongation (93e). Il a marqué ses cinquième et sixième buts dans ce Mondial.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les Norvégiens ont réalisé leur meilleur parcours dans la compétition mais s'arrêtent en quarts de finale, tandis que les Three Lions poursuivent leur quête d'un premier titre majeur depuis le sacre mondial de 1966.

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