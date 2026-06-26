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Coupe du monde 2026: La France bat la Norvège 4-1 grâce à un triplé de Dembélé

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Coupe du monde 2026

Publié 26. juin 2026, 23:05

La France bat la Norvège 4-1 grâce à un triplé de Dembélé

3. Journée

Norvège
1 – 4
France

Norvège

résultat final

France

01

O. Dembélé

-

7

02

O. Dembélé

-

20

T. Aasgaard

-

21

12
13

O. Dembélé

-

32

14

D. Doué

-

94

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
5
1

À Foxborough (Massachusetts), les Bleus, qui ont marqué grâce au Ballon d'or Ousmane Dembélé (7e, 20e, 32e) et Désiré Doué (90e+4), terminent avec neuf points et joueront leur 16e de finale mardi à 23h (heure française) à New York.

La Norvège, sans Erling Haaland laissé sur le banc, a réduit le score par Thelo Aasgaard (21e). Deuxième (6 pts), elle affrontera la Côte d'Ivoire, 2e du groupe E, mardi à 19h à Dallas.

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