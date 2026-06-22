En battant le Sénégal, Haaland propulse la Norvège en 16es

La Norvège s’est qualifiée pour les 16es de finale du Mondial-2026 en battant le Sénégal (3-2) lundi à East Rutherford (New Jersey) pour le compte de la deuxième journée du groupe I. Les «vikings» joueront une finale du groupe I alléchante, vendredi, face à la France qui a aisément disposé de l’Irak (3-0) en dépit d’un déluge qui a retardé de 2h10 la reprise du match après la mi-temps. Pour terminer premiers, les Norvégiens devront impérativement gagner. La différence de buts étant pour l’heure favorable aux Bleus (+5/+4).

«Les dix dernières minutes ont été les plus longues de ma vie, on a perdu le contrôle et ça a été le seul moment du match», a affirmé le sélectionneur Staale Solbakken. «Nous avons joué contre l’une des meilleures équipes d’Afrique et si on avait joué un tout petit peu moins bien, on aurait pu perdre».

Dans un stade comble (80 663 spectateurs) où le rouge norvégien dominait, le gardien sénégalais Edouard Mendy a eu du travail en première période. Après deux sauvetages face à Christoffer Ajer et Martin Ødegaard (3e, 37e), il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Marcus Pedersen (43e) sur un ballon mal repoussé par le capitaine Kalidou Koulibaly (43e).

«Ma spécialité»

Erling Haaland aurait pu doubler la mise en fin de première période après avoir chipé le ballon des pieds de Mendy, mais son tir a touché le poteau et, dans l’action, sa tête piquée a été captée par le portier d’al-Ahli.

Ce n’était que partie remise. Dès l’entame de la seconde période, le buteur de Manchester City a aggravé le score en reprenant du droit une balle en profondeur d'Ødegaard, que Koulibaly n’a pas pu bloquer (48e). «Tout le monde fait des erreurs, en fin de compte c’est l’équipe qui perd, pas un joueur», a commenté le défenseur Ismail Jakobs.

Et dix minutes plus tard, Haaland a inscrit son deuxième doublé de la compétition en reprenant du droit sou la barre un service de Patrick Berg (58e). Le «Cyborg» en est désormais à 59 buts marqués en 52 sélections. «Marquer des buts, c’est ma spécialité et je suis bon pour ça», a commenté Haaland. «Il aurait pu marquer quatre buts ce soir, il était en feu», a souligné Solbakken.

Le Sénégal n'a pas baissé les bras

Battus dans l'entrejeu, les Sénégalais ont eu le mérite de ne pas abandonner et, sur une passe en profondeur de Sadio Mané, Ismaïla Sarr a résisté à David Moller Wolfe pour battre Orjan Nyland de près (53e). Mané s’est démené sur son côté droit mais il a très rarement trouvé Nicolas Jackson (28e, 39e, 51e).

Mais les Lions de la Téranga rugissaient encore: en toute fin de match, Sarr a lui aussi marqué un doublé (90e+3) du droit, faisant douter leurs adversaires et redonnant espoir aux siens.

Las, Ibrahim MBaye puis Sarr de la tête ont manqué le cadre (90e+9) et l’égalisation qui aurait changé bien des choses pour eux dans ce Mondial.

«C’était un match difficile. Les Norvégiens ont été très efficaces et marqué deux buts aux pires moments pour nous», a commenté le sélectionneur Pape Thiaw.

«C’est difficile mais on n'est pas morts» Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw

«C’est difficile mais on n'est pas morts, il faut aller chercher la victoire et marquer des buts pour le goal average et essayer de se qualifier. Ce sera alors un autre tournoi», a-t-il ajouté.

Ils devront en effet impérativement battre l’Irak par un grand nombre de buts d’écart, pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes.

Loin de ces considérations, les Norvégiens, dont le meilleur parcours en Coupe du monde remonte à 1998 (huitièmes de finale), pouvaient au coup de sifflet final communier avec leurs supporters, dans leur «danse du rameur» devenue virale.