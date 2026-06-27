La Belgique au rendez-vous en balayant la Nouvelle-Zélande

Les Diables Rouges ne connaissent pas encore leur prochain adversaire, qui sera un des meilleurs troisièmes restant à désigner. Getty Images via AFP

Mission accomplie pour la Belgique qui s’était un peu mise en danger dans le groupe G mais qui en sort à la première place, qualification en poche pour les 16es de finale du Mondial après avoir étrillé la Nouvelle-Zélande (5-1), vendredi à Vancouver. Les Diables Rouges ne connaissent pas encore leur prochain adversaire, qui sera un des meilleurs troisièmes restant à désigner lors des derniers matches de la phase de groupes disputés samedi. Mais ils savent que ce match à élimination directe mercredi se jouera à Seattle.

Ils savent aussi, en se projetant un peu, qu’un 8e de finale se profilera ensuite face aux Etats-Unis, pays coorganisateur générant un engouement assez inédit, ou à la Bosnie-Herzégovine. Un programme tout à fait abordable donc sur le papier. Mais celui du groupe G l’était aussi et les Belges auront dû attendre le troisième et dernier match, après deux nuls médiocres face à l'Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), pour montrer un visage un peu plus rayonnant et s’offrir enfin un premier succès dans ce tournoi. C’est Leandro Trossard, auteur d’un doublé (28e, 50e) en profitant par à chaque fois de la passivité coupable de la défense néo-zélandaise, qui a lancé son équipe sur de bons rails.

Capitaliser sur la confiance

Kevin de Bruyne a ajouté un troisième but d’une belle frappe croisée du gauche (66ᵉ). Dans l’euphorie de leur coup double qualification-première place, les Belges se sont déconcentrés et Elijah Just a réduit le score pour les All Whites à la 84ᵉ minute. Anodin ? Pas du tout car ce but encaissé a fait repasser l'Égypte en tête, à la faveur du nul qu’elle tenait contre l’Iran et qui sera le score final. Dans un sursaut, les Diables Rouges ont toutefois repris les commandes du groupe, définitivement, grâce à Romelu Lukaku (86ᵉ), entré en jeu une minute plus tôt, puis un autre remplaçant Alexis Saelemaekers (90+4).

Sévèrement critiquée après son entame décevante, l’équipe entraînée par Rudy Garcia va devoir capitaliser sur une confiance quelque peu retrouvée si elle veut vraiment monter en puissance dans cette Coupe du monde.