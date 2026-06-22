L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande et entrevoit les 16es

Match historique pour l'Égypte! Mo Salah et ses coéquipiers ont remporté leur première victoire en Coupe du monde. Menés au score, ils ont réussi à inverser la tendance et à l'emporter 3-1 face à la Nouvelle-Zélande.

Profitant du nul entre la Belgique et l’Iran (0-0) plus tôt à Los Angeles, les Égyptiens prennent seuls la tête du groupe G avec deux points de mieux que leurs rivaux précités.

Un nul contre les Iraniens vendredi à Seattle leur suffira pour valider leur ticket pour le tour suivant. Ce qui serait une première en quatre participations pour le septuple champion d’Afrique.

De meilleures intentions en seconde période

Voilà donc l'Égypte en ballottage bien favorable, mais l’histoire avait commencé à s’écrire autrement face à des Néo-Zélandais bien mieux entrés dans le match, grâce à l’ouverture du score de leur défenseur Finn Surman, auteur d’un coup de tête puissant (15e).

Apathique jusque-là, l'Égypte a abordé la seconde période avec d’autres intentions et c’est Mostafa Zico, lui aussi de la tête, qui a égalisé (58e), avant de permettre à Salah de marquer son troisième but dans un Mondial (deux en 2018) d’un plat du pied délicieux à la «Salah».

Et un homonyme célèbre suivant un autre, Trezeguet s’est chargé de donner de la largesse au résultat (82e) mérité pour son équipe, qui a su réagir dos au mur.

«C’est une superbe victoire et l’ambiance était géniale.» Mohamed Salah

«Dans les années à venir, on se souviendra que cela a été l’un des grands moments de l’histoire. On avait l’impression de jouer (chez nous) en Égypte», a déclaré Salah après le match. «C’est une superbe victoire et l’ambiance était géniale.»

Les All Whites eux n’ont pas réussi à garder leur avantage plus d’une heure, mais ils conservent tout de même l’espoir de se qualifier. Il leur faudra pour cela battre la Belgique sur cette même pelouse de la BC Place vendredi. Ce qui serait un sacré exploit, mais pas impossible au regard des doutes qui traversent les Diables Rouges dans ce tournoi.