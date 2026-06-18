On tient déjà l'un des plus beaux buts et il est colombien

Munoz a inscrit un but incroyable. AFP

Portés par l'attaquant du Bayern Munich Luis Diaz, buteur et passeur décisif, les Cafeteros prennent grâce à ce résultat la tête du groupe K avec trois points, bénéficiant de la contre-performance des Portugais, qui n'ont pas fait mieux qu'un nul 1-1 contre la République démocratique du Congo plus tôt dans la journée à Houston.

Les Colombiens ont été les plus entreprenants en première période, mais ils ont eu beaucoup de mal à bouger le bloc bas mis en place par le sélectionneur italien de l'Ouzbékistan, l'ancien défenseur central et Ballon d'Or Fabio Cannavaro. Diaz s'est montré le plus remuant sur le front de l'attaque colombienne, se procurant la première grosse occasion à la 30e quand, bien décalé sur la gauche, son tir a été repoussé par le poteau gauche d'Utkir Yusupov. C'est encore lui qui a réalisé à la 41e la géniale ouverture par dessus la défense ouzbèke, que le latéral droit colombien Daniel Munoz a reprise en extension, pour propulser tout en finesse le ballon dans les filets.

Répit de quatre minutes

L'égalisation est survenue à l'heure de jeu : au terme d'une contre-attaque, quand Abbosbek Fayzullaev, profitant d'un ballon mal repoussé par Camilo Vargas, a inscrit de la tête le premier tout but de l'Ouzbékistan en Coupe du monde

Le répit n'a été que de quatre minutes, le temps pour l'inévitable Luis Diaz de redonner l'avantage aux siens d'un tir croisé, après avoir été très bien servi par Gustavo Puerta. Jaminton Campaz a marqué le but du KO au bout du temps additionnel (90+9), reprenant de la tête un centre venu d'ailleurs de l'attaquant de Cucho Hernandez, qui pourrait prétendre au prix de la combativité, s'il y en avait un, pour n'avoir rien lâché dans son duel accroché au bord de la ligne de touche avec le latéral adverse.

Pour cet ultime match de la première journée, la Coupe du monde revenait pour la première fois à l'Azteca, encore complet avec 80 000 spectateurs majoritairement pour la Colombie, six jours après la victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud en ouverture.