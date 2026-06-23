Service minimal pour la Croatie qui bat et élimine le Panama

La Croatie, pour le 200ᵉ match de Luka Modrić, s’est relancée après sa défaite initiale contre l’Angleterre, en battant (1-0) le Panama, qui est éliminé du même coup, mardi à Toronto.

Les Croates se sont imposés grâce à un but d’Ante Budimir, tout juste entré en jeu en seconde période et servi par un centre millimétré de Josip Stanisic (54e). Trois minutes plus tard, Mario Pašalić a manqué la balle du 2-0. Parti seul au but, il a vu sa tentative piquée repoussée par Orlando Mosquera, puis a échoué à redresser le ballon sur le rebond.

Victoire impérative de la Croatie face au Ghana

Jusque-là, les Panaméens s’étaient montrés les plus pressants offensivement, à l’image de ce ballon catapulté de la tête par José Luis Rodríguez, qui a heurté la transversale après avoir été effleuré par les doigts de Dominik Livakovic (23e).

Le gardien croate a aussi sauvé son équipe à la 67e minute en détournant en corner une frappe de Cristian Martinez. De quoi remonter au 3e rang du groupe L, à un point derrière l’Angleterre et le Ghana restés dos à dos (0-0) plus tôt à Boston.

Pour espérer avancer en 16es de finale, les Croates, finalistes en 2018, devront ne pas perdre samedi à Philadelphie face aux Ghanéens.