L'Australie qualifiée malgré son match nul contre le Paraguay

L’Australie a décroché jeudi son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde en préservant sa deuxième place du groupe D grâce à un match nul (0-0) contre le Paraguay lors d’une rencontre très pauvre en occasion à San Francisco.

Avec quatre points, mais une différence de buts de -2, les Paraguayens devront attendre pour savoir s’ils sont un des huit meilleurs troisièmes de la phase de groupe, ce qui leur assurerait également une place dans la phase à élimination directe.

Face à une rugueuse sélection australienne, les Paraguayens ont longtemps poussé pour aller chercher une victoire qui aurait été synonyme de qualification. Mais, à l’instar de Julio Enciso imprécis, ils n’ont jamais posé de réel danger au portier d’en-face Patrick Beach.

Les Australiens de leur côté se sont contentés de défendre, parfois à la limite de la légalité, et de jouer quelques rares contre-attaques en s’en remettant à la vitesse de l’ailier de Watford Nestory Irankunda.