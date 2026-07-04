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Coupe du monde: la France se qualifie grâce à un pénalty de Mbappé

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Coupe du monde 2026

Publié 05. juillet 2026, 01:10

La France vient à bout du Paraguay dans un match hâché

Huitièmes de finale

Paraguay
0 – 1
France

Paraguay

résultat final

France

01

K. Mbappé

-

70

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
4
0

La France est difficilement venue à bout 1 à 0 d'une équipe du Paraguay rugueuse et accrocheuse samedi en huitièmes de finale de la Coupe du monde et retrouvera le Maroc au tour suivant.

Dans une rencontre hâchée, marquée par une ambiance très tendue et la mansuétude de l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, Kylian Mbappé a débloqué le compteur des Bleus en transformant un penalty provoqué par Désiré Doué, après recours à la VAR (70e).

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