La France est difficilement venue à bout 1 à 0 d'une équipe du Paraguay rugueuse et accrocheuse samedi en huitièmes de finale de la Coupe du monde et retrouvera le Maroc au tour suivant.

Dans une rencontre hâchée, marquée par une ambiance très tendue et la mansuétude de l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, Kylian Mbappé a débloqué le compteur des Bleus en transformant un penalty provoqué par Désiré Doué, après recours à la VAR (70e).