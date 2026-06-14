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Coupe du monde: le Japon et les Pays-Bas offrent un match spectaculaire

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Coupe du monde 2026

Publié 14. juin 2026, 21:50

Japon - Pays-Bas: l'ennui, puis le feu d'artifice

1. Journée

Pays-Bas
2 – 2
Japon

Pays-Bas

résultat final

Japon

V. van Dijk

-

51

10
11

K. Nakamura

-

57

C. Summerville

-

64

21
22

D. Kamada

-

89

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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Virgil van Dijk a fêté son but notamment avec Tijjani Reijnders.
Virgil van Dijk a fêté son but notamment avec Tijjani Reijnders.IMAGO/DeFodi Images

Pas de vainqueur pour le premier match du groupe F à Arlington au Texas. Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un nul 2-2.

La première période entre deux nations faisant partie du top 20 mondial fut assez terne avec une possession de balle très nette en faveur des Bataves (près de 70%), mais qui n’a pas franchement débouché sur des actions très concrètes.

Ce fut différent dès le retour des vestiaires. Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e. Sur un centre parfait de Gravenberch, Virgil van Dijk a soigneusement déposé le ballon de la tête loin du gardien Suzuki.

Le Japon ne s’est pas laissé démonter et a répondu à la 57e par Nakamura d’une jolie frappe légèrement déviée au passage par l’un de ses coéquipiers. Les hommes de Ronald Koeman ont moyennement apprécié cette égalisation et à la 64e, Luke Summerville enroula une frappe du gauche pour le 2-1. Mais empreints de bonne volonté, les Samouraï bleus ont réussi à niveler la marque par Kamada à la 89e. Le coup de tête du joueur de Crystal Palace a pris en défaut le portier néerlandais Bart Verbruggen.

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