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Coupe du monde 2026: le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but

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Coupe du monde 2026

Publié 30. juin 2026, 06:07

Au bout du suspense, le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Seizièmes de finale

Pays-Bas
1 – 1
Maroc

Pays-Bas

résultat final

Maroc

C. Gakpo

-

72

10
11

I. Diop

-

91

séance de tirs au but
23

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
3
1

Le Maroc affrontera le Canada en 8es de finale du Mondial-2026, une qualification obtenue de haute lutte, aux tirs au but (3-2, 1-1 après prolongation), aux dépens des Pays-Bas, lundi à Monterrey.

Un arrêt de Yassine Bounou suivi de la tentative réussie d'Ismael Saibari ont offert le précieux sésame aux Marocains, passés tout près de l'élimination dans un match qu'ils ont longtemps dominé. Ils avaient égalisé dans le temps additionnel par Issa Diop, pour répondre à l'ouverture du score néerlandaise de Cody Gakpo (72e), submergé par l'émotion quelques jours à peine après l'annonce la fausse couche de sa compagne.

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