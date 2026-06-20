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Coupe du monde 2026: les Pays-Bas écrasent la Suède 5-1 à Houston

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Coupe du monde 2026

Publié 20. juin 2026, 21:09

Les Pays-Bas étrillent la Suède

2. Journée

Pays-Bas
5 – 1
Suède

Pays-Bas

résultat final

Suède

B. Brobbey

-

5

10

B. Brobbey

-

17

20

C. Gakpo

-

47

30

C. Gakpo

-

54

40
41

A. Elanga

-

59

C. Summerville

-

89

51

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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Les Pays-Bas ont écrasé la Suède (5-1), samedi à Houston, pour empocher un premier succès au Mondial 2026 qui les rapproche de la qualification pour les 16es de finale.

Les doublés de Brian Brobbey (5e, 17e) et Cody Gakpo (47e, 54e) ont mis sur orbite les Néerlandais, qui avaient débuté par un nul contre le Japon (2-2). Crysencio Summerville (89e) a ajouté un cinquième but en toute fin, après la réduction de l'écart par Anthony Elanga (59e).

Les «Oranje» prennent provisoirement la tête du groupe F avec 4 points devant leurs adversaires (3 pts), en attendant le résultat de Tunisie (0 pt) - Japon (1 pt) dans la nuit de samedi à dimanche.

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