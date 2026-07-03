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Coupe du monde: le Portugal renverse la Croatie (2-1) et file en huitièmes

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Coupe du monde 2026

Publié 03. juillet 2026, 03:19

Le Portugal renverse la Croatie au terme d'une fin de match folle

Seizièmes de finale

Portugal
2 – 1
Croatie

Portugal

résultat final

Croatie

01

I. Perišić

-

53

Cristiano Ronaldo

-

68

11

Gonçalo Ramos

-

94

21

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
3
0

Le Portugal, qui compte parmi les favoris du Mondial, s’est qualifié pour les 8es de finale en renversant au bout du suspense la Croatie (2-1) qui s’est vu refuser l’égalisation par la VAR dans les dernières secondes, jeudi à Toronto.

Les Portugais, vainqueurs grâce à des buts de Cristiano Ronaldo, sur penalty (68e), et Gonçalo Ramos (90+4), affronteront l’Espagne, tombeuse de l’Autriche (3-0), lundi à Dallas. Pour Luka Modric et Ivan Perisic buteur (53e), finalistes en 2018 et demi-finalistes en 2022, ce match était peut-être le dernier avec leur sélection.

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