La grosse mise au point du Portugal et de Cristiano Ronaldo

Le Portugal s'est largement imposé 5-0 face à l'Ouzbékistan, mardi, pour son deuxième match, et prend la tête de sa poule devant la Colombie qui affronte le Congo plus tard dans la nuit.

Cristiano Ronaldo, très critiqué après sa piètre performance lors du 0-0 inaugural contre la RD Congo, a répondu en claquant un doublé (6ᵉ, 39ᵉ), devenant à 41 ans le seul homme à avoir marqué lors de six Coupes du monde. Nuno Mendes a inscrit un joli coup franc direct (17ᵉ), Nematov a marqué contre son camp sur un corner (60ᵉ) et Leão a clos la marque juste après son entrée (87ᵉ).

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