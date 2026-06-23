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Cristiano Ronaldo signe un doublé et le Portugal écrase l'Ouzbékistan 5-0

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Coupe du monde 2026

Publié 23. juin 2026, 20:59

La grosse mise au point du Portugal et de Cristiano Ronaldo

2. Journée

Portugal
5 – 0
Ouzbékistan

Portugal

résultat final

Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo

-

6

10

Nuno Mendes

-

17

20

Cristiano Ronaldo

-

39

30

A. Nematov

-

60

(c.s.c)
40

Rafael Leão

-

87

50

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
5
6

Le Portugal s'est largement imposé 5-0 face à l'Ouzbékistan, mardi, pour son deuxième match, et prend la tête de sa poule devant la Colombie qui affronte le Congo plus tard dans la nuit.

Cristiano Ronaldo, très critiqué après sa piètre performance lors du 0-0 inaugural contre la RD Congo, a répondu en claquant un doublé (6ᵉ, 39ᵉ), devenant à 41 ans le seul homme à avoir marqué lors de six Coupes du monde. Nuno Mendes a inscrit un joli coup franc direct (17ᵉ), Nematov a marqué contre son camp sur un corner (60ᵉ) et Leão a clos la marque juste après son entrée (87ᵉ).

Plus d'infos à suivre

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