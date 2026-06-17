Pourtant bien parti, le Portugal se casse les dents sur la RDC

Le Portugal, l'un des favoris du Mondial, s'est fait piéger par la RD Congo (1-1), mercredi à Houston, pour son entrée dans la compétition.

Titularisé d'entrée, le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur de l'histoire avec Lionel Messi à jouer lors de six coupes du monde différentes.

Les Portugais ont marqué très tôt par Joao Neves (1-0, 6e), mais se sont ensuite trop reposés sur leur avantage, permettant aux Congolais de revenir avant la pause grâce à Yoane Wissa (1-1, 45e+5). La RDC décroche le premier point de son histoire en Coupe du monde.

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