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Coupe du monde 2026: le Portugal ouvre sa campagne contre la RD Congo

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Coupe du monde 2026

Publié 17. juin 2026, 21:04

Pourtant bien parti, le Portugal se casse les dents sur la RDC

1. Journée

Portugal
1 – 1
Rép. Dém. Cong

Portugal

résultat final

Rép. Dém. Cong

João Neves

-

6

10
11

Y. Wissa

-

50

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
10
1

Le Portugal, l'un des favoris du Mondial, s'est fait piéger par la RD Congo (1-1), mercredi à Houston, pour son entrée dans la compétition.

Titularisé d'entrée, le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur de l'histoire avec Lionel Messi à jouer lors de six coupes du monde différentes.

Les Portugais ont marqué très tôt par Joao Neves (1-0, 6e), mais se sont ensuite trop reposés sur leur avantage, permettant aux Congolais de revenir avant la pause grâce à Yoane Wissa (1-1, 45e+5). La RDC décroche le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Plus d'infos à suivre...

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