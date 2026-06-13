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Coupe du monde 2026: la Suisse concède le nul face au Qatar

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Coupe du monde 2026

Publié 13. juin 2026, 23:18

La Suisse concède le nul face au Qatar

1. Journée

Qatar
1 – 1
Suisse

Qatar

résultat final

Suisse

01

B. Embolo

-

17

M. Muheim

-

94

(c.s.c)
11
Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
0
5

La Suisse a manqué ses débuts au Mondial 2026 en concédant un match nul surprise face au Qatar (1-1), samedi à Santa Clara, dans un groupe B ou les quatre équipes comptent un point après la première journée.

Au lendemain du match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Suisse a longtemps pensé tenir sa victoire grâce à un but sur penalty de Breel Embolo (17e), mais les Qataris se sont offert leur premier point en Coupe du monde grâce à une tête du défenseur Boualem Khoukhi au bout du temps additionnel (90+4e).

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