La Suisse concède le nul face au Qatar

La Suisse a manqué ses débuts au Mondial 2026 en concédant un match nul surprise face au Qatar (1-1), samedi à Santa Clara, dans un groupe B ou les quatre équipes comptent un point après la première journée.

Au lendemain du match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Suisse a longtemps pensé tenir sa victoire grâce à un but sur penalty de Breel Embolo (17e), mais les Qataris se sont offert leur premier point en Coupe du monde grâce à une tête du défenseur Boualem Khoukhi au bout du temps additionnel (90+4e).