La RD Congo arrache une qualification historique pour les 16e

Mission réussie: la RD Congo a renversé en dix minutes l’Ouzbékistan (3-1), samedi à Atlanta, pour arracher une qualification historique pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Au prochain tour mercredi, le défi sera immense face à l’Angleterre d’Harry Kane, toujours dans la capitale de la Géorgie. Mais en attendant, les Congolais peuvent se féliciter d’écrire l’histoire à l’occasion de la seconde participation des Léopards à un Mondial, 52 ans après celui de 1974 quand le Zaïre avait été éliminé au premier tour. Un exploit dans le contexte de l’épidémie d’ébola en RDC? qui a contrarié leur préparation.

Pour décrocher ce billet rêvé par tout un pays, la RD Congo a tout renversé après l’ouverture du score ouzbèke en première mi-temps. Plein de sang-froid malgré la pression, l’attaquant congolais Yoane Wissa a d’abord égalisé sur penalty (1-1, 68e), provoqué par une faute dans la surface du défenseur de Manchester City Abdukodir Khusanov. Fiston Mayele s’est ensuite arraché pour envoyer du bout du pied le ballon au-dessus du gardien ouzbek mal positionné (2-1, 78e).

Ce but synonyme de qualification, alors qu’il restait un gros quart d’heure à jouer, a été fêté par tout le banc congolais, qui a traversé tout le terrain pour célébrer au coin de corner. Mais c’est sur le but troisième but, une frappe à vingt mètres du héros du soir, Yoane Wissa, que le stade a basculé dans la folie, les remplaçants congolais envahissant une nouvelle fois le terrain (3-1, 90+1). Avec un point au compteur grâce à un retentissant match nul contre le Portugal (1-1), les joueurs de Sébastien Desabre savaient qu’ils avaient les cartes en main pour se qualifier: il suffisait pour cela de gagner contre les Ouzbeks.