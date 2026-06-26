Le Sénégal bat l'Irak 5-0 et reste en ballottage pour les 16es

Le Sénégal peut espérer se qualifier pour la suite. Getty Images via AFP

Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique sur le terrain mais dépossédés de leur couronne continentale sur tapis vert au profit du Maroc à l'issue d'une finale de la CAN-2025 chaotique, comptent 3 points et ne sont pas assurés de finir parmi les huit meilleurs 3es, malgré un ballotage plutôt favorable.

Les Sénégalais, qui avaient atteint les 8es de finale au Qatar, sont actuellement en cinquième position au classement des 3es de groupe grâce à cette large victoire qui soigne leur goal-average. Huit des meilleurs 3es seront qualifiés, d'autres équipes ayant encore un dernier match à jouer samedi. L'Irak, pour sa deuxième participation à une Coupe du monde après 1986, est lui éliminé avec zéro point.

Les hommes de Pape Thiaw après avoir ouvert le score d'entrée d'une tête d'Abdoulaye Seck sur corner, prolongée par le pied d'Habib Diarra (4e), ont longtemps peiné à se montrer dangereux face à des Irakiens pourtant réduits à 10 dès la 12e minute. La situation s'est débloquée en deuxième période pour les coéquipiers de Sadio Mané, qui ont accompli leur mission avec Ismaila Sarr (56e), un doublé de Pape Gueye (59e, 71e), buteur en finale de la CAN et auteur d'une belle entrée en jeu, et un dernier but d'Iliman Ndiaye (82e).