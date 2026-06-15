La Suède peut compter sur ses joueurs de Premier League

La Suède a parfaitement négocié son début de Coupe du monde en écrasant (5-1) une Tunisie qui a coulé lors de la fin de match, dimanche soir à Monterrey, un résultat qui lui permet de prendre seule la tête du groupe F.

Les hommes du sélectionneur britannique Graham Potter, qui avaient arraché tardivement leur qualification pour la Coupe du Monde en battant in extremis la Pologne 3-2 lors de la finale de barrages européens à domicile, sont en position idéale pour la suite du Mondial, après le nul (2-2) survenu un peu plus tôt à Dallas entre les Pays-Bas et le Japon dans l’autre match de leur poule.

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Dimanche, les Suédois sont très bien entrés dans la partie puisqu’il n’a fallu que 7 minutes à Yasin Ayari pour ouvrir le score d’une frappe puissante. L’attaquant de Liverpool Alexander Isak a doublé la mise à la 30e d’un tir à l’entrée de la surface au ras du poteau d’Abdelmouhib Chamakh.

La sélection entraînée par le Français Sabri Lamouchi a pu nourrir l’espoir d’un retour en réduisant la marque avant la pause par Omar Rekik. Mais la Suède, qui avait manqué la Coupe du monde au Qatar, a déroulé en seconde période, aggravant la marque par Viktor Gyökeres à la 59e avant que la fin de match ne vire à la punition pour des Tunisiens dépassés, qui ont encore pris deux buts dans les dernières minutes, d’abord par Mattias Svanberg (84e) puis par un doublé d’Ayari dans les ultimes instants du temps additionnel.