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Qualifications Coupe du monde: la Suisse domine la Bosnie avec son jeune talent

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Coupe du monde 2026

Publié 18. juin 2026, 23:02

La Suisse étrille la Bosnie grâce à l'entrée de son jeune prodige

2. Journée

Suisse
4 – 1
Bosnie

Suisse

résultat final

Bosnie

J. Manzambi

-

74

10

R. Vargas

-

84

20

J. Manzambi

-

90

30
31

E. Mahmić

-

93

G. Xhaka

-

97

41

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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La Suisse, après un nul inaugural face au Qatar, a fini par étriller la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à la très bonne entrée de Johan Manzambi, auteur d'un doublé, pour son deuxième match du Mondial jeudi à Los Angeles.

La Nati prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points et une différence de buts flatteuse (+3), en attendant la rencontre plus tard entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.

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