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Suisse et Canada qualifiés: la Nati s'impose en tête du groupe B

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Coupe du monde 2026

Publié 24. juin 2026, 23:07

La Suisse et le Canada se qualifient pour les 16es

3. Journée

Suisse
2 – 1
Canada

Suisse

résultat final

Canada

R. Vargas

-

46

10

J. Manzambi

-

57

20
21

P. David

-

76

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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La Suisse finit 1e de son groupe.
La Suisse finit 1e de son groupe.Getty Images via AFP

Après les Etats-Unis et le Mexique, le Canada, troisième pays coorganisateur du Mondial-2026, s'est qualifié à son tour pour les 16e de finale malgré sa défaite mercredi à Vancouver (3-1) contre la Suisse, qui finit en tête du groupe B et poursuit elle aussi l'aventure.

Les Canucks, menés 2-0 après deux buts de Ruben Vargas (46e) et Johan Manzambi (57e), ont réduit le score avec Promise David (76e), sans parvenir à égaliser malgré de nombreuses occasions.

Premiers du groupe B avec 7 points, les Suisses devancent le Canada (4 points). La Bosnie-Herzégovine, qui a dominé le Qatar (3-1), est en bonne position pour se qualifier en tant que meilleur 3e du groupe, avec également 4 points mais une moins bonne différence de buts que les Canadiens.

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