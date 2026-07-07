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Coupe du monde 2026: la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but

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Coupe du monde 2026

Publié 08. juillet 2026, 01:14

La Suisse se qualifie aux tirs au but contre la Colombie

Huitièmes de finale

Suisse
4 – 3
Colombie

Suisse

résultat final

Colombie

séance de tirs au but
43

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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La Suisse a sorti la Colombie aux tirs au but mardi à Vancouver en 8e de finale du Mondial-2026 (0-0, 4-3 aux t.a.b), et affrontera en quart l'Argentine, tenante du titre qui a renversé l'Egypte plus tôt dans la journée.

À l'issue d'une rencontre équilibrée où les deux équipes se sont neutralisées, le gardien de la «Nati» Gregor Kobel s'est montré déterminant lors des tirs aux but en stoppant une frappe de Cucho Hernandez, avant que Ruben Vargas ne marque le sien pour qualifier les Suisses.

La Suisse, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 1954, fera face samedi (03h au Luxembourg dimanche) à l'Argentine à Kansas City.

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