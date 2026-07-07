La Suisse a sorti la Colombie aux tirs au but mardi à Vancouver en 8e de finale du Mondial-2026 (0-0, 4-3 aux t.a.b), et affrontera en quart l'Argentine, tenante du titre qui a renversé l'Egypte plus tôt dans la journée.

À l'issue d'une rencontre équilibrée où les deux équipes se sont neutralisées, le gardien de la «Nati» Gregor Kobel s'est montré déterminant lors des tirs aux but en stoppant une frappe de Cucho Hernandez, avant que Ruben Vargas ne marque le sien pour qualifier les Suisses.

La Suisse, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 1954, fera face samedi (03h au Luxembourg dimanche) à l'Argentine à Kansas City.