Tchéquie-Afrique du Sud: un nul qui n'arrange personne

Dominatrice dans un match le plus souvent ennuyeux, la République tchèque a laissé filer les trois points, rattrapée par l'Afrique du Sud (1-1), pour leur deuxième match du Mondial-2026, jeudi à Atlanta.

Ce match nul ne fait l'affaire de personne car, avec un point, les deux équipes stagnent en bas de classement du groupe A, derrière le Mexique et la Corée du Sud, qui avec une victoire chacun totalisent trois points et qui s'affrontent jeudi soir à Guadalajara.

À Atlanta, le spectacle n'a pas été vraiment au rendez-vous, ou seulement lors des dix dernières minutes. Dans un stade climatisé et au toit fermé, le public a copieusement sifflé les deux pauses fraîcheur.

Arbitrée par un trio 100% féminin dont l'arbitre centrale américaine Tori Penso, pour seulement la deuxième fois de l'histoire de la Coupe du monde après Stéphanie Frappart en 2022, la rencontre a donc souvent frôlé l'ennui.

La rencontre s'emballe à la fin

Même si cela a démarré fort avec le but de Michal Sadilek (6e), son deuxième en sélection, le rythme a ensuite rapidement diminué. En revanche, il y a eu beaucoup de déchets techniques et peu de construction dans les rares occasions.

À l'image de leur premier match contre la Corée du Sud pour leur entrée en lice malgré la défaite (2-1), les coéquipiers de Patrik Schick, l'attaquant du Bayer Leverkusen, ont ouvert le score avant d'être rejoints par l'Afrique du Sud en toute fin de match sur pénalty, à la suite d'une main du joueur de Lyon Pavel Sulc dans sa surface.

Après avoir été déjà proches d'égaliser en première période (37e, 45+4), les joueurs d'Hugo Broos ont, eux, été patients. Ils ont attendu la 83e pour revenir au score grâce au pénalty transformé avec sang froid par Teboho Mokoena (1-1).

Et c'est finalement dans les dix dernières minutes que la rencontre s'est totalement lancée, avec plusieurs occasions des deux côtés.

Vingt ans après sa dernière Coupe du monde en 2006, la République tchèque a été trop prudente et a donc laissé filé une victoire qui l'aurait totalement relancé dans le Mondial.