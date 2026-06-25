Le Mexique bat et élimine la République tchèque

Le Mexique, pays coorganisateur du Mondial, déjà qualifié pour les 16es de finale, a parfaitement clos sa phase de groupe en terrassant (3-0) la République tchèque, qui se retrouve éliminée, mercredi à Mexico.

La «Tri» a attendu la seconde période pour faire chavirer l’Aztezca, avec des buts de Mateo Chávez (55e), de Julián Quiñones (61e) et d’Álvaro Fidalgo (90+4). De quoi devenir la première équipe du tournoi à remporter ses trois rencontres initiales.

Les Mexicains, qui recevront encore en leur temple mardi prochain, attendent désormais de connaître leur adversaire qui sera un des huit meilleurs troisièmes à l’issue de la phase de groupes.

Ochoa entre en jeu pour sa 6e Coupe du monde

La soirée a été festive en tous points puisque le gardien Guillermo Ochoa, 40 ans et présent pour sa sixième Coupe du monde – comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo – a même eu droit à quelques minutes dans les cages. Preuve qu’au Mexique on sait soigner ses héros.

Pour la République tchèque, l’aventure s’arrête là à une dernière place du groupe A, derrière la Corée du Sud (3e), qui attend de connaître son sort, après avoir été battue (1-0) par l’Afrique du Sud, qualifiée surprise en deuxième position.