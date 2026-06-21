Le Japon corrige et élimine la Tunisie

Giflée 5-1 par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie avait choisi de se séparer de son sélectionneur français Sabri Lamouchi pour le remplacer par son compatriote Hervé Renard, espérant un électrochoc, en vain, face au Japon qui rejoint les Pays-Bas avec 4 points dans le groupe F.

Teint hâlé et chemise blanche de rigueur, Renard, pour sa troisième Coupe du monde avec une troisième formation (Maroc en 2018, Arabie saoudite en 2022), n’a rien pu tirer de plus du collectif tunisien, totalement inoffensif samedi.

Le millième match de l’histoire de la Coupe du monde, disputé sur un faux rythme, a été traversé par les éclairs japonais, au collectif huilé.

Les Japonais ont ouvert le score dès le début du match

Après leur nul inaugural contre les Pays-Bas (2-2), les Nippons ont attaqué fort avec une ouverture du score dès la 4e minute de Daichi Kamada, à la conclusion d’un magnifique mouvement collectif parti de la droite et renversé sur Keito Nakamura, pour un centre repris avec réussite.

Dylan Bronn a sauvé une situation très chaude devant son but (9e) puis Aymen Dahmen a réussi un arrêt tout aussi miraculeux sur une déviation de Takehiro Tomiyasu, le ballon ne franchissant pas entièrement la ligne pour quelques millimètres (10e).

Le match pour la 1re place du groupe se jouera jeudi

L’attaquant de Feyenoord Ayase Ueda a inscrit un doublé, d’une frappe à l’entrée de la surface (31e) et d’une tête lobée (83e), alors que Junya Ito avait déjà alourdi le score en remportant son face-à-face (69e).

Le Japon a ainsi rejoint les Pays-Bas avec 4 points et la même différence de buts (+4) mais à la deuxième place du groupe F, les Bataves ayant inscrit un but de plus lors de leur succès samedi face à la Suède (5-1), dernier adversaire jeudi des «Samurai Blue».