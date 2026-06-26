Les Pays-Bas s'offrent la première place et un énorme choc

Cette affiche entre outsiders affirmés, prévue lundi à Monterrey au Mexique, constituera un des chocs du début de la phase à élimination directe. Et aussi un remake, car les deux équipes se sont déjà rencontrées dans une Coupe du monde, aux États-Unis en 1994, les Néerlandais s’imposant 2-1 lors de la phase de groupes.

À l’époque, les Lions de l’Atlas n’occupaient pas la même place dans le concert des grandes nations du foot qu’aujourd’hui. Champions d’Afrique sur tapis vert (une décision contestée par le Sénégal auprès du Tribunal arbitral du sport) en début d’année, ils cherchent dans ce Mondial à confirmer leur quatrième place surprise obtenue en 2022 au Qatar, en s’appuyant sur des joueurs de très haut niveau comme Achraf Hakimi, double champion d’Europe en titre avec le PSG, ou encore Brahim Diaz qui évolue au Real Madrid.

Les Pays-Bas n'avaient besoin que d'un nul

Les Pays-Bas, comme à chaque Coupe du monde, nourrissent l’ambition de jouer les premiers rôles, eux qui ont échoué trois fois en finales (1974, 1978, 2010). Et les voir finir premiers de leur groupe, sans vraiment trembler devant le Japon (2e) et la Suède (3e), également qualifiés pour les 16es, n’a rien d’étonnant.

Pour composter leur billet, un nul suffisait face à la Tunisie, mais celle-ci a trouvé le moyen de lui servir la victoire sur un plateau d’entrée de match. C’est d’abord le capitaine Ellyas Skhiri qui a marqué contre son camp, en dévissant son renvoi d’un centre tendu de Denzel Dumfries (3e).

A peine quatre minutes plus tard, l’attaquant néerlandais Brian Brobbey a doublé la marque en reprenant une remise de la tête de son capitaine Virgil van Dijk, à la réception d’un coup franc excentré (7e). La toute première passe décisive pour le défenseur de Liverpool en 95 sélections.

La Tunisie finit avec 0 point

Idéalement mis en orbite, les Oranje n’ont dès lors pas eu à forcer leur football et se sont mis à ronronner quelque peu, laissant les Tunisiens se remettre dans le match. Et sur un corner, Hazem Mastouri, oublié par la défense a réduit le score d’une belle tête (54e).

De quoi, réveiller les Pays-Bas, qui ont ajouté un troisième but, également sur corner, par Jan Paul van Hecke, bien placé au premier poteau pour dévier le ballon dans les filets (62e). Battus pour la troisième fois en autant de matches, les Aigles de Carthages finissent le Mondial avec 0 point et une différence de buts de -10.