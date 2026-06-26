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Coupe du monde: la Turquie bat les États-Unis 3-2 malgré son élimination

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Coupe du monde 2026

Publié 26. juin 2026, 08:25

Déjà éliminée, la Turquie sauve l'honneur contre les États-Unis

3. Journée

Turquie
3 – 2
Etats-Unis

Turquie

résultat final

Etats-Unis

01

A. Trusty

-

3

A. Güler

-

10

11

B. Yılmaz

-

31

21
22

S. Berhalter

-

49

K. Ayhan

-

98

32

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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Ce dernier match de l'un des coorganisateurs de ce Mondial n’avait aucun enjeu sportif au SoFi Stadium de Los Angeles puisque les États-Unis étaient assurés de finir premiers du groupe D et la Turquie se savait bonne dernière avant même le coup d’envoi.

Pourtant, sous les yeux de pléthore de stars hollywoodiennes, dont Brad Pitt et Edward Norton reconstituant le duo du film «Fight Club», les deux équipes se sont rendues coup pour coup.

Et les Turcs ont finalement sauvé l’honneur au bout du temps additionnel quand le défenseur central de Galatasaray Kaan Ayhan s’est jeté pour tacler un centre dans le but américain et donner la victoire aux siens (3-2).
Les Américains affronteront la Bosnie-Herzégovine en 16es de finale mercredi à Santa Clara.

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