Après l'Espagne, le Cap-Vert tient tête à l'Uruguay

Le Cap-Vert, qui avait surpris en obtenant le nul face à l’Espagne, a récidivé dimanche à Miami et marqué ses premiers buts en Coupe du monde face à l’Uruguay (2-2) qui a encore réalisé une contre-performance.

La 64e nation au classement FIFA, dont c’est la première participation à un Mondial, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélio Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient remis la Celeste sur les rails.

L’Uruguay, 2e du groupe H à égalité avec son adversaire du jour, devra absolument éviter la défaite face à l’Espagne, favorite de la poule, pour espérer voir les 16es de finale.

Un espoir de qualification pour le Cap-Vert

Un rêve de qualification que le Cap-Vert réalisera à coup sûr s’il remporte son dernier match de groupe vendredi à Houston face à la faible Arabie saoudite.

«Le football c’est de l’organisation, du courage et de la détermination, vous pouvez réussir de grandes choses malgré les défis tant que vous avez un rêve et que vous le poursuivez», a affirmé le sélectionneur capverdien Pedro Leitao Brito, alias «Bubista». Face à deux anciens champions du monde, «on a joué un football propre», s’est-il félicité.

Sous les yeux du président de la FIFA Gianni Infantino et de Luis Suárez, légende de la Celeste qui coule une retraite internationale heureuse avec Lionel Messi à l’Inter Miami, les Uruguayens ont emballé la rencontre dès l’entame, tentant d’étouffer les Capverdiens. Mais contre le cours du jeu, sur un coup franc lointain, la frappe lourde du milieu capverdien Kevin Pina s’est logée dans le filet du gardien uruguayen Fernando Muslera (21e).

Araujo, buteur et passeur

Sonnés, les joueurs de Marcelo Bielsa ont laissé des espaces à leurs adversaires. L’attaquant Gilson Benchimol a eu la balle du 2-0 après un raid (32e), puis un centre au second poteau de Sidny Lopes Cabral a été sorti par Muslera (38e).

Les Uruguayens ont resserré le jeu et Maxi Araujo, buteur lors du nul (1-1) contre les Saoudiens, a égalisé en reprenant d’une tête plongeante un ballon repoussé par le poteau du gardien capverdien Vozinha (44e). Agustin Canobbio a aggravé la marque en toute fin de première période en battant Vozinha de près sur une passe de la tête d’Araujo (45e+6). Mais sur une erreur du défenseur Mathias Olivera, Hélio Varela, tout juste entré en jeu, a chipé le ballon à Muslera et marqué dans le but vide (61e).

Piqué au vif, l’Uruguay a repris le contrôle face à des Capverdiens héroïques en défense. Vozinha a été sauvé par son poteau (68e) puis Brian Rodriguez (89e), Valverde (90e+2) et Canobbio (90e+3) ont eu la balle du KO.

Mais c’est le Cap-Vert qui aurait pu assommer la rencontre si l’arbitre avait sifflé pénalty après que Nuno Da Costa a été fauché dans la surface (90e+5).

«Nous devons jouer contre l’Espagne avec l’obligation de la battre. C’est un très grand défi pour nous tous» Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay

«Il ne fait aucun doute que nous méritions de gagner le match contre l’Arabie saoudite et celui d’aujourd’hui aussi, même avec les buts encaissés nous aurions dû le gagner», a estimé Marcelo Bielsa en conférence de presse.

«Nous devons jouer contre l’Espagne avec l’obligation de la battre. C’est un très grand défi pour nous tous», a-t-il ajouté.

Autre satisfaction pour Vozinha, le gardien vétéran (40 ans et 91 sélections) a vu sa mère assister à la rencontre. Elle a pu faire le voyage depuis le Cap-Vert grâce au soutien de la FIFA et à la bonne volonté de l’administration américaine, qui lui avait au départ refusé son visa.