Strasbourg éliminé, le Rayo Vallecano affrontera Crystal Palace

Strasbourg a été éliminé en demi-finale de la Ligue Conférence en perdant le match retour 1 à 0 jeudi en Alsace, après sa défaite sur le même score à l’aller à Madrid.

Le Rayo Vallecano a inscrit le seul but du match par le Brésilien Alemao peu avant la mi-temps (42).

Crystal Palace, l'autre finaliste

Le club anglais de Crystal Palace, présent pour la première fois dans une compétition européenne, a éliminé les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, en demi-finales retour (2-1) après l'avoir emporté 3-1 à l’aller. L’entraîneur Oliver Glasner pourra boucler son aventure chez les Eagles, qu’il quittera en fin de saison, sur un dernier titre le 27 mai à Leipzig en finale.

Les Eagles ont ouvert le score sur un centre fort de Daniel Nunoz dévié dans son propre but par le défenseur Pedro Henrique (25e, 1-0). Le Shakhtar a égalisé par Eguinaldo, auteur d’un bel enchaînement contrôle du droit, tir enroulé du gauche sans élan en pleine lucarne (34e, 1-1).

Ismaïla Sarr a remis les locaux devant, et définitivement, d’une belle déviation sur un centre (52e, 2-0), le neuvième but dans la compétition pour l’ailier sénégalais passé par Metz, Rennes et l’OM.