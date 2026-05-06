Le PSG douche les espoirs du Bayern et se qualifie pour la finale

Avec un but d'avance, la semaine dernière lors du match à Paris (5-4), les joueurs de Luis Enrique sont arrivés surmotivés à l'Allianz Arena pour cette demi-finale de Ligue des champions face au FC Bayern Munich.

Il n'a pas fallu très longtemps aux Parisiens pour faire la différence dans ce match avec un but dès la 3e minute de son Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Le PSG a donc bien entamé cette rencontre avec deux longueurs d'avance sur les Bavarois.

Munich n'a pas réussi à faire la différence

Malgré plusieurs belles occasions, les Munichois ont eu beaucoup de mal à revenir dans cette partie. Quelques situations litigieuses du côté de l'arbitrage auraient peut-être pu faire la différence pour les hommes de Vincent Kompany.

Le but d'Harry Kane en toute fin de match (90+4) n'a pas suffi aux Bavarois pour inverser la tendance. Paris jouera donc sa seconde finale de Ligue des champions d'affilée après l'avoir remportée l'an dernier.

Les Parisiens affronteront les Anglais d'Arsenal à Budapest le 30 mai prochain. Pour les Gunners, il s'agit de leur première finale en 20 ans, après celle qu'ils ont perdue en 2006 contre le FC Barcelone.