Frankreich holt sich mit einem 4:1 gegen Norwegen den Gruppensieg

Weltfußballer Ousmane Dembélé hat Frankreich mit einer Drei-Tore-Gala zum Gruppensieg geschossen. Der Offensivspieler von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war der überragende Akteur beim 4:1 (3:1) der Équipe Tricolore gegen völlig neu formierte Norweger. Vor 64.146 Zuschauern ließ Dembélé (7. Minute/20./32.) seine Kritiker, die sich nach dem WM-Auftakt in der Heimat lautstark zu Wort gemeldet hatten, verstummen. Kylian Mbappé überzeugte als zweifacher Vorbereiter.

Thelo Aasgaard (21.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Norwegen. Jörgen Strand Larsen (50.), der Erling Haaland ersetzte, scheiterte vom Elfmeter-Punkt an Keeper Mike Maignan. Désiré Doué (90.+4) stellte den Endstand her.

Haaland nur Bankdrücker: Kein «Duell der Giganten»

Frankreichs Gegner im Sechzehntelfinale steht noch nicht fest, als Gegner kommen Schweden und Paraguay infrage. Erling Haalands Norweger, die bereits vor der Partie für die K.o.-Runde qualifiziert waren, treffen auf die Elfenbeinküste. Zum ersten Mal seit 1998 gewannen die Franzosen alle drei Partien in der Gruppenphase – der Lauf endete vor 28 Jahren mit dem ersten WM-Titel.

Mit Spannung war das Stürmer-Duell zwischen Mbappé und Haaland erwartet worden. Beide hatten in den ersten Partien vier Tore erzielt. Mbappé hätte mit zwei weiteren Treffern mit WM-Rekordtorschütze Lionel Messi gleichziehen können. Doch Norwegens Trainer Stale Solbakken spielte beim von der Fifa angekündigten «Duell der Giganten» nicht mit. Der 58-Jährige veränderte seine Startelf auf zehn Positionen und setzte neben Haaland auch Kapitän Martin Ödegaard auf die Bank. Die Botschaft: Platz zwei genügt.

Haaland-Vertreter verschießt Elfmeter

Nach der Pause war Norwegen besser und Strand Larsen hatte die große Möglichkeit, das Spiel mit einem verwandelten Foul-Elfmeter wieder spannender zu gestalten – sein Schuss war aber weder hart noch gut genug platziert. Auf der Gegenseite versuchte Mbappé mit aller Wucht, zu Messi aufzuschließen, agierte im Torabschluss aber zu unpräzise.

Die Zuschauer forderten in der Schlussphase lautstark die Einwechslung von Haaland. Doch der Profi von Manchester City blieb draußen und sah, wie Teamkollege Oscar Bobb die nächste Großchance vergab. Stattdessen traf Doué per Kopf spät in der Nachspielzeit für Frankreich.