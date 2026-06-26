Thelo Aasgaard (Norwegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
72'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Jules Koundé.
72'
Ball pariert. Oscar Bobb (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thelo Aasgaard.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
67'
Manu Koné (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
67'
Foul von Morten Thorsby (Norwegen).
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66'
Wechsel Norwegen. Sondre Langås kommt für Henrik Falchener.
65'
Wechsel Frankreich. Bradley Barcola kommt für Ousmane Dembélé.
65'
Wechsel Frankreich. Rayan Cherki kommt für Michael Olise.
65'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Thelo Aasgaard.
64'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Ball abgeblockt. Oscar Bobb (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
63'
Foul von Maxence Lacroix (Frankreich).
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63'
Jørgen Strand Larsen (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62'
Théo Hernández (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62'
Foul von Oscar Bobb (Norwegen).
61'
Abseits Frankreich. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxence Lacroix im Abseits.
61'
Désiré Doué (Frankreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
61'
Foul von Leo Østigård (Norwegen).
58'
Das Spiel läuft wieder.
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56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Egil Selvik (Norwegen).
56'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Désiré Doué.
55'
Vorbeigeschossen. Leo Østigård (Norwegen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick Berg mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
50'
Elfmeter pariert! Jørgen Strand Larsen (Norwegen) kann nicht verwandeln. Der Strafstoß wird vergeben mit dem rechten Fuß, rechts unten gehalten.
48'
Théo Hernández verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
48'
Elfmeter für Norwegen. Oscar Bobb wurde im Strafraum gefoult.
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45'
Wechsel Norwegen. Marcus Pedersen kommt für Fredrik Bjørkan.
45'
Wechsel Norwegen. Morten Thorsby kommt für Kristian Thorstvedt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Norwegen und Frankreich ist 1:3.
47'
Michael Olise (Frankreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
47'
Foul von Andreas Schjelderup (Norwegen).
46'
Vorbeigeschossen. Michael Olise (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Désiré Doué.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Aurélien Tchouaméni (Frankreich).
45'
Thelo Aasgaard (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Jules Koundé.
40'
Handspiel von Jules Koundé (Frankreich).
36'
Foul von Dayot Upamecano (Frankreich).
36'
Andreas Schjelderup (Norwegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Aurélien Tchouaméni (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
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32'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Frankreich ist 1:3. Ousmane Dembélé (Frankreich) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Aurélien Tchouaméni.
28'
Théo Hernández (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
28'
Foul von Kristian Thorstvedt (Norwegen).
27'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
24'
Vorbeigeschossen. Théo Hernández (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aurélien Tchouaméni.
23'
Vorbeigeschossen. Désiré Doué (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jules Koundé nach einer Ecke.
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23'
Ball abgeblockt. Michael Olise (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
23'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Aursnes.
22'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Bjørkan.
21'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Frankreich ist 1:2. Thelo Aasgaard (Norwegen) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
20'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Frankreich ist 0:2. Ousmane Dembélé (Frankreich) trifft mit dem linken Fuß aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Kylian Mbappé nach einem Konter.
19'
Ball abgeblockt. Thelo Aasgaard (Norwegen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fredrik Bjørkan.
17'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué mit einem Steilpass.
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16'
Abseits Frankreich. Dayot Upamecano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Dembélé im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Norwegen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fredrik Aursnes mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
13'
Foul von Aurélien Tchouaméni (Frankreich).
13'
Kristian Thorstvedt (Norwegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
13'
Ball abgeblockt. Michael Olise (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
12'
Foul von Maxence Lacroix (Frankreich).
12'
Jørgen Strand Larsen (Norwegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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11'
Ball pariert. Kristian Thorstvedt (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
10'
Patrick Berg (Norwegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Michael Olise (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Patrick Berg (Norwegen).
9'
Foul von Théo Hernández (Frankreich).
9'
Oscar Bobb (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8'
Ball pariert. Désiré Doué (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Manu Koné.
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8'
Théo Hernández (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8'
Foul von Kristian Thorstvedt (Norwegen).
7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Frankreich ist 0:1. Ousmane Dembélé (Frankreich) trifft mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Kylian Mbappé mit einem langen Ball.
6'
Jules Koundé (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
6'
Foul von Andreas Schjelderup (Norwegen).
5'
Ball pariert. Désiré Doué (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Théo Hernández.
5'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
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4'
Ball pariert. Manu Koné (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
2'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen (Frankreich).
1'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ousmane Dembélé mit einem langen Ball.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Norwegen und Frankreich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.