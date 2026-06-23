Ronaldo trotzt Kritikern und führt Portugal in die nächste Runde

Neuer Rekord und ein lautes «Siuuu»-Ständchen für Cristiano Ronaldo: Der portugiesische Superstar hat im WM-Spiel gegen Usbekistan bereits nach sechs Minuten getroffen und ist damit nun der erste Spieler, der bei sechs unterschiedlichen Fußball-Weltmeisterschaften mindestens ein Tor erzielt hat.

Nach Vorarbeit von João Cancelo schoss Ronaldo zum 1:0 ein und zeigte nach dem Jubel mit seinen Teamkollegen auch seine berühmte Pose, bei der er in die Luft springt und bei der Landung «Siuuu» ruft. Zehntausende Zuschauer stimmten in Houston mit ein. Ronaldo hatte bereits bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 getroffen.

In der 39. Minute erzielte Ronaldo dann mit dem 3:0 seinen insgesamt zehnten WM-Treffer, damit zog er an der portugiesischen Legende Eusebio (neun Tore) vorbei und ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze seines Landes.

Ronaldo baut auch Altersrekord weiter aus

Der Auftritt des Superstars war mit Spannung erwartet worden: Trotz tagelanger Kritik wegen zuletzt schwacher Leistungen stand Ronaldo wieder in der Startelf. Trainer Roberto Martínez hatte Fragen dazu am Vortag nicht eindeutig beantwortet.

Beim 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo war Ronaldo noch torlos geblieben, hatte aber trotzdem einen Rekord geholt. Mit 41 Jahren und 132 Tagen war der Portugiese der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand. Diesen Rekord baute er beim Spiel gegen Usbekistan nun natürlich um weitere Tage aus.