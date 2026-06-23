Cristiano Ronaldo (Portugal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
57'
Foul von Abdulla Abdullaev (Usbekistan).
55'
Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Fernandes.
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55'
Ball abgeblockt. Otabek Shukurov (Usbekistan) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abbosbek Fayzullaev.
53'
João Félix (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
53'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
52'
Ball pariert. Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khojiakbar Alijonov.
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50'
Foul von Vitinha (Portugal).
50'
Otabek Shukurov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. João Félix (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
45'
Wechsel Portugal. Francisco Conceição kommt für Pedro Neto.
45'
Wechsel Portugal. Nélson Semedo kommt für João Cancelo.
45'
Wechsel Usbekistan. Akmal Mozgovoy kommt für Odiljon Khamrobekov.
45'
Wechsel Usbekistan. Khojiakbar Alijonov kommt für Sherzod Nasrullaev.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Portugal und Usbekistan ist 3:0.
51'
Ball abgeblockt. Cristiano Ronaldo (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Cancelo mit einer Flanke.
49'
Foul von Nuno Mendes (Portugal).
49'
Bekhruz Karimov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen (Portugal).
47'
Ball abgeblockt. Odiljon Khamrobekov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eldor Shomurodov.
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47'
Foul von Rúben Dias (Portugal).
47'
Eldor Shomurodov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Otabek Shukurov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eldor Shomurodov.
42'
Foul von João Cancelo (Portugal).
42'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. João Félix (Portugal) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vitinha mit einem Steilpass.
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39'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Portugal und Usbekistan ist 3:0. Cristiano Ronaldo (Portugal) trifft mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem Steilpass nach einem Konter.
36'
Nuno Mendes (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
36'
Foul von Otabek Shukurov (Usbekistan).
34'
Foul von João Félix (Portugal).
34'
Abdulla Abdullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32'
Handspiel von Pedro Neto (Portugal).
30'
VAR Entscheidung: Kein Tor Portugal 2-0 Usbekistan.
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29'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Aziz G'aniev (Usbekistan) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
29'
João Cancelo (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
29'
Foul von Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan).
28'
Foul von Vitinha (Portugal).
28'
Odiljon Khamrobekov (Usbekistan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
26'
Foul von Nuno Mendes (Portugal).
26'
Bekhruz Karimov (Usbekistan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Foul von João Cancelo (Portugal).
23'
Eldor Shomurodov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
22'
Bruno Fernandes (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
22'
Foul von Abdulla Abdullaev (Usbekistan).
21'
Vorbeigeschossen. Vitinha (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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20'
Nuno Mendes (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
20'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
19'
Ball pariert. Sherzod Nasrullaev (Usbekistan) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Eldor Shomurodov.
17'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Portugal und Usbekistan ist 2:0. Nuno Mendes (Portugal) verwandelt einen Freistoß direkt, mit dem linken Fuß unten links.
14'
Odiljon Khamrobekov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Pedro Neto (Portugal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
14'
Foul von Odiljon Khamrobekov (Usbekistan).
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11'
Ball abgeblockt. João Cancelo (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
João Félix (Portugal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Portugal und Usbekistan ist 1:0. Cristiano Ronaldo (Portugal) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von João Cancelo mit einer Flanke.
6'
Renato Veiga (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
6'
Foul von Eldor Shomurodov (Usbekistan).
4'
Vorbeigeschossen. Cristiano Ronaldo (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nuno Mendes mit einer Flanke.
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2'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Abdulla Abdullaev.
2'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Portugal) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Portugal und Usbekistan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.