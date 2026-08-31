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États-Unis
Converse retire une pub accusée de références au Ku Klux Klan
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Construction ferroviaire
Alstom veut passer de la «haute couture» au «prêt-à-porter»
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Au Luxembourg
L'approvisionnement en carburant «reste garanti» pour l'instant
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Environnement
L’UE promet davantage de transparence sur les centres de données
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Un record
Plus de 22 millions de colis sont passés par le Luxembourg
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Géolocalisation
L'UE inflige à Google une amende de 403 millions d'euros
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Emploi au Luxembourg
Un taux de chômage à 6,5%, du jamais vu depuis 2020
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Événement au Luxembourg
«Le nombre de visiteurs de GRIDX augmente tous les mois»
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France/Grand Est
De plus en plus de stations-services sans essence ou diesel
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Banque au Luxembourg
Une vente prochaine de la BIL se précise
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Automobile
Volvo nomme le patron de Škoda comme nouveau PDG
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France
Le prix moyen du gazole à près de 2,41 euros, nouveau record
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The Economist
Des navires dans la nuit
Détroit d'Ormuz: le trafic est-il vraiment redevenu normal?
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Luxembourg
Aujourd'hui vous risquez la pauvreté avec 2502 euros, et en 2010?
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Transport aérien
Le boss de Ryanair traite ses rivaux de «violeurs», puis s'excuse
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+ Diaporama
Football
Coup dur pour Nike: Mbappé signe avec l'équipementier suisse On
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Luxembourg
Dans quelle commune les habitants ont-ils le meilleur salaire?
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Portugal
Dix jours de grève du personnel d'EasyJet en octobre et décembre
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Flambée des carburants
La grogne monte en France, mais les pêcheurs lèvent les blocages
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Usines d'eau en bouteille
Nestlé sera rejugé pour ses décharges sauvages dans les Vosges
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Au Luxembourg
Production de lait: «Nous ne pouvions pas rester sans agir»
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Luxembourg
Les ouvriers sont-ils sûrs d'avoir… les bonnes chaussures?
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Budget 2027
L'Ukraine aurait besoin de la moitié du PIB du Luxembourg
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Fin de l'eldorado?
L'Australie va donner un tour de vis pour limiter l'immigration
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Au Luxembourg
Faut-il s'attendre à des fins de mois difficiles cet hiver?
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États-Unis
La Fed relève ses taux malgré l’opposition de Donald Trump
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Disparités de genre
Emploi: les femmes plus menacées que les hommes par l'IA
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Carburants
1,68 euro à la pompe, Andorre surclasse le Luxembourg
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Asie
La Chine ouvre un grand canal, raccourci vers l'Asie du Sud-Est
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Agence spatiale
Ruy Pinto prend les rênes de la Luxembourg Space Agency
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Économie
La banque Itaú Europe choisit le Luxembourg
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Canada
Carney: «On restera le plus important partenaire des États-Unis»
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Infos à suivre
Envolée des prix
Le diesel atteint un nouveau record aux États-Unis
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États-Unis
Certains produits canadiens frappés d'une surtaxe de 50%
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Euro
Et vous, avez-vous déjà donné votre avis sur les futurs billets?
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Prix de l’essence
Les stations-service belges font le plein de voitures françaises
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Bourses
OpenAI et Anthropic freinent l'IA et font trembler les Bourses
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Immobilier au Luxembourg
BPI mise sur «ROOTS» pour décarboner la construction
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The Economist
Recherche de personnel
Apocalypse reportée: un boom des emplois liés à l'IA est en cours
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IA
«Au vu de tout ce qui se passe», OpenAI n'entrera pas en Bourse
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Au Luxembourg
Une rentrée jusqu’à 2 000 euros pour les familles
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Fortunes mondiales
Bernard Arnault perd 56 milliards d'euros et sort du top 10
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Emploi au Luxembourg
«Il est important d'être parmi les premiers à postuler»
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Restauration collective
«Ce qui se passe en France doit nous interpeller au Luxembourg»
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«Bombe sociale»
La plus grande aciérie d'Italie va fermer ses hauts-fourneaux
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États-Unis
Le diesel dépasse pour la première fois les 6 dollars le gallon
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Luxembourg-Ville
Comment être sûr que vous n'avez pas été arnaqués à la braderie?
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The Economist
Équateur
Une superpuissance de la crevette émerge
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Économie
Les Émirats arabes unis vont investir 40 milliards en Allemagne
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Emploi au Luxembourg
Combien gagnent les talents spécialisés en IA?
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Crise à la pompe
Ormuz, Russie, Houthis: pourquoi le diesel flambe encore
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+ Diaporama
«Culture de la peur»
Sortie de route devant le tribunal pour le studio de «GTA VI»
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Précarité en Europe
«Une facture de 250 euros par mois, ça commence à faire mal»
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Droits de douane
Jusqu’où peut aller le conflit commercial États-Unis-Canada?
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«Made in Europe»
Les fournisseurs chinois virés des marchés publics en Europe?
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Singapour
Les salaires déjà astronomiques des ministres vont être augmentés
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Infos à suivre
Frappes au Moyen-Orient
Le baril de Brent atteint de nouveau les 100 dollars
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Au Luxembourg
Jets privés: des riches qui polluent ou un business à préserver?
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Guerre commerciale
Trump interdit des produits canadiens et relève les surtaxes
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Justice
L'ancien patron des banquiers suisses condamné pour corruption
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Finance au Luxembourg
Jerry Grbic quitte son poste de PDG de l'association des banques
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IA
L'entreprise française Mistral lève 3 milliards d’euros
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Droits de douane
La guerre commerciale a commencé entre le Canada et Trump
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Guerre commerciale
Trump menace de bloquer les ventes de Bombardier aux États-Unis
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Infos à suivre
Dieselgate
Fiat Chrysler sera jugé pour tromperie aggravée
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Royaume-Uni
En crise, Jaguar Land Rover va supprimer 4 000 postes
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Dans le monde
La sécheresse et les guerres font bondir les prix alimentaires
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Luxembourg
Des millions d'argent public pour la tech: un pari trop risqué?
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Inflation au Luxembourg
Les prix ont bondi de 2,2%, ceux du diesel de 33%
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Impact environnemental
La tech croit aux centres de données qui consomment peu d'eau
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Amérique latine
Le FMI va débloquer un prêt de 140 millions pour le Salvador
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États-Unis
Tesla lance son robotaxi sans volant ni pédales
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Secteur automobile
50 000 postes supprimés chez Volkswagen: le plan a été approuvé
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Mobilité au Luxembourg
Près de 100 bornes de recharge inaugurées à Kockelscheuer
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Transport aérien
Gros couac chez Airbus à cause d'un outil oublié dans l'avion
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Selon une étude
Les voitures hybrides rechargeables plus polluantes que prévu
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Énergie au Luxembourg
Le niveau des réserves de gaz va encore monter
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BEI
3 milliards débloqués au Luxembourg pour le futur métro de Paris
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États-Unis
Trump met sa tête sur la pièce de 1 dollar, une première
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Instabilité géopolitique
Les Pays-Bas rapatrient 86 tonnes d'or
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Hydrocarbures
L'Américain Chevron s'empare de nouveaux gisements au Venezuela
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Transport aérien
Le carburant coûte trop cher, Ryanair va réduire ses vols
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Au Luxembourg
10% des clients ont déjà téléchargé Wero, qui remplace Payconiq
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Luxembourg-Ville
«Certains clients cherchent déjà un anorak à la Grande Braderie»
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Au Luxembourg
Sécheresse: les agriculteurs vont bénéficier d'un coup de pouce
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Taïwan
Le chiffre d’affaires des semi-conducteurs va exploser en 2026
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Impact de la guerre
Le prix du gaz européen au plus haut depuis 2023
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Zone euro
L'inflation au plus haut depuis 3 ans, le Luxembourg en tête
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Mode ultra-éphémère
Bientôt une taxe de 10 euros par colis venu d'Asie?
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En Europe
Billy, Kallax... Ikea casse les prix sur plus de 1 500 produits
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À la place de Tim Cook
John Ternus est le nouveau boss d'Apple
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Assurances
Swiss Life compte supprimer 600 postes
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Finance
L'ascension de Revolut passe (aussi) par le Luxembourg
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Commerce
L’Union européenne suspend ses importations de viande brésilienne
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Trafic aérien mondial
Il n'y avait jamais eu autant d'avions dans le ciel en juillet
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Talents au Luxembourg
Aider les conjoint(e)s à s'intégrer sur le marché du travail
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Économie
La croissance s’accélère au Portugal, portée par les exportations
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Prost!
L’Allemagne domine toujours le marché de la bière
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+ Diaporama
Asie
Une petite ville chinoise est devenue la «capitale de la guitare»
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Au Luxembourg
Wero remplace Payconiq, mais les banques sont-elles prêtes?
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