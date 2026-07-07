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Coupe du monde 2026: l'Argentine affronte l'Égypte pour poursuivre son rêve de doublé

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Coupe du monde 2026

Publié 07. juillet 2026, 20:18

Menée 2-0, l'Argentine renverse l'Égypte dans un match dingue

Huitièmes de finale

Argentine
3 – 2
Égypte

Argentine

résultat final

Égypte

01

Yasser Ibrahim

-

15

02

Mostafa Zico

-

67

C. Romero

-

79

12

L. Messi

-

83

22

E. Fernández

-

92

32

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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Menée 2-0 dans le dernier quart d’heure, l’Argentine a renversé un 8e de finale fou finalement remporté 3-2 contre l’Égypte mardi à Atlanta (Géorgie), portée par un immense Lionel Messi, qui a pourtant raté un penalty.

Bien mal en point après deux buts de Yasser Ibrahim (15e) et Mostafa Ziko (62e), les champions du monde argentins sont revenus au score avec un but de Cristian Romero, servi par Messi (79e), avant que le N.10 argentin n’égalise lui-même d’une demi-volée (83e).

Enzo Fernandez, de la tête après un centre magnifique de Lautaro Martinez, a crucifié l'Égypte (90e+2), et offert à l’Albiceleste son billet pour un quart face à la Suisse ou la Colombie, qui s’affrontent plus tard mardi à Vancouver.

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