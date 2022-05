Nutzerkonto : Richte Dir jetzt Deinen «My L'essentiel»-Account ein!

Ab sofort hast Du die Möglichkeit, Dich auf unserer Website und unseren Apps anzumelden. Welche Vorteile ein «My L'essentiel»-Account für Dich hat, erfährst Du hier.

Das Cockpit wird zu Deinem Cockpit

Du möchtest wissen, ob andere Nutzer auf Deinen Kommentar reagiert haben, kannst ihn aber nicht mehr finden? Kein Problem: Über das Cockpit findest Du mit nur einem Klick die Liste all Deiner abgegebenen Kommentare.

Du willst einen Artikel weiterleiten, den Du morgens auf lessentiel.lu gelesen hast? Am einfachsten findest Du ihn und alle anderen Artikel, die Du gelesen hast, über das Cockpit.

Dein Nickname bleibt Dein Nickname

Ab sofort können nur noch registrierte Nutzer unsere Artikel kommentieren. Gründe dafür gibt es viele, einer der Hauptgründe ist, dass sich so niemand mehr als Du ausgeben und in Deinem Namen kommentieren kann. Neben einem persönlichen Nickname kannst Du in Deinem «My L'essentiel»-Account auch ein Profilbild hinzufügen.