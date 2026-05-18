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Flughafen Leipzig
Neue Details – Sprengstoff steckte in Konservendose
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Deutschland
Kartellamt bestraft Absprachen bei Straßenreparaturen
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Geheimer Polizeibericht
Flugzeug bei Sprengstoffdrohne hatte Munition geladen
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München
Autoanschlag auf Verdi-Demo – Gericht verhängt lebenslange Haft
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Terrorexperte
«Sprengstoffdrohne war ein Angriff auf Deutschland»
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RKI korrigiert Zahl der Hitzetoten deutlich nach oben
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Leipzig
Dobrindt vermutet professionelle Täter hinter Drohnen-Vorfall
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Landeskriminalamt Dresden
Drohne auf Leipziger Flughafen verfügte über «Sprengvorrichtung»
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Hunderte Fälle
Schleusernetz aufgedeckt – Festnahme in Saarbrücken
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Ermittlungen laufen
Nach CSD-Anschlag – Ermittler finden Bekennervideo auf Handy
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Treffen abgesagt
CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz will sich nicht mit Merz treffen
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Polizisten angegriffen
Mutmaßlicher CSD-Angreifer bei Einsatz erschossen
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«Unwürdiger Zustand»
Verkehrsminister Schnieder will Merz selbst um Entlassung bitten
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Als Terror eingestuft
CSD-Verdächtiger ist Deutscher mit libanesischem Hintergrund
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Tote und Verletzte beim CSD – Polizei fahndet nach Abdul B. (21)
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Personalrochade bei Merz gerät außer Kontrolle
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Personalrochade
So baut Merz nun die deutsche Regierung um
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Gericht geht gegen Anführer des «Königreich Deutschland» vor
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200 Stunden?
Das «die Schweizer arbeiten viel mehr»-Märchen von Kanzler Merz
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So viel Gehalt bekommt Jens Spahn weiterhin nach Rücktritt
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Spahn äußert sich in Podcast zu Leihmutterschaft
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Kind per Leihmutter – eigene Partei kritisiert Doppelmoral Spahns
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Nach Hoteleinsturz in Kröv – Anklage gegen Statiker erhoben
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Deutsche Männer dürfen nicht mehr einfach so länger ins Ausland
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20-Jähriger zündet Pyro im Zug – auf Toilette verhaftet
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Mann soll Kopfgeld für Politiker-Todeslisten gesammelt haben
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